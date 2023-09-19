Маляр забрала у военных право сообщать об оперативной обстановке — Бутусов

Маляр вела борьбу с коммуникационным подразделением Генштаба, требовала снимать с должностей военных, не соглашавшихся с ее решениями. Маляр в конце концов полностью забрала у военных право сообщать об оперативной обстановке. Именно Маляр отвечала за максимальную блокировку работы журналистов, запрещала журналистам снимать освобождение украинских городов, пока туда первым не приедет Президент, лишала аккредитаций – поэтому мир не увидел кадры, как встречали люди освободителей в Изюме, Балаклее, Херсоне, многих селах.