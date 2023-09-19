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Маляр забрала у военных право сообщать об оперативной обстановке — Бутусов

Политика 11:39   19.09.2023
Юрий Бутусов
главный редактор "Цензор.НЕТ"
Маляр забрала у военных право сообщать об оперативной обстановке — Бутусов

Маляр вела борьбу с коммуникационным подразделением Генштаба, требовала снимать с должностей военных, не соглашавшихся с ее решениями. Маляр в конце концов полностью забрала у военных право сообщать об оперативной обстановке. Именно Маляр отвечала за максимальную блокировку работы журналистов, запрещала журналистам снимать освобождение украинских городов, пока туда первым не приедет Президент, лишала аккредитаций – поэтому мир не увидел кадры, как встречали люди освободителей в Изюме, Балаклее, Херсоне, многих селах.

Автор: Юрий Бутусов, главный редактор "Цензор.НЕТ"
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  • Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 11:39;

    • Корреспондент Юрий Бутусов, главный редактор "Цензор.НЕТ" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Маляр вела борьбу с коммуникационным подразделением Генштаба, требовала снимать с должностей военных, не соглашавшихся с ее решениями. Маляр в конце…".