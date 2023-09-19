Маляр забрала у військових право повідомляти про обстановку – Бутусов
Маляр вела боротьбу з комунікаційним підрозділом Генштабу, вимагала знімати з посад військових, які не погоджувались з її рішеннями. Маляр кінець кінцем повністю забрала у військових собі право повідомляти про оперативну обстановку. Саме Маляр відповідала за максимальне блокування роботи журналістів, забороняла журналістам знімати звільнення українських міст поки туди першим не приїде Президент, позбавляла акредитацій – тому світ не побачив кадри як зустрічали люди визволителів у Ізюмі, Балаклії, Херсоні, багатьох селах.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 11:39;
Кореспондент Юрій Бутусов, головний редактор "Цензор.НЕТ" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Маляр вела боротьбу з комунікаційним підрозділом Генштабу, вимагала знімати з посад військових, які не погоджувались з її рішеннями. Маляр кінець…".