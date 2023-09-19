Маляр забрала у військових право повідомляти про обстановку – Бутусов

Маляр вела боротьбу з комунікаційним підрозділом Генштабу, вимагала знімати з посад військових, які не погоджувались з її рішеннями. Маляр кінець кінцем повністю забрала у військових собі право повідомляти про оперативну обстановку. Саме Маляр відповідала за максимальне блокування роботи журналістів, забороняла журналістам знімати звільнення українських міст поки туди першим не приїде Президент, позбавляла акредитацій – тому світ не побачив кадри як зустрічали люди визволителів у Ізюмі, Балаклії, Херсоні, багатьох селах.