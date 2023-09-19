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Маляр забрала у військових право повідомляти про обстановку – Бутусов

Політика 11:39   19.09.2023
Юрій Бутусов
головний редактор "Цензор.НЕТ"
Маляр забрала у військових право повідомляти про обстановку – Бутусов

Маляр вела боротьбу з комунікаційним підрозділом Генштабу, вимагала знімати з посад військових, які не погоджувались з її рішеннями. Маляр кінець кінцем повністю забрала у військових собі право повідомляти про оперативну обстановку. Саме Маляр відповідала за максимальне блокування роботи журналістів, забороняла журналістам знімати звільнення українських міст поки туди першим не приїде Президент, позбавляла акредитацій – тому світ не побачив кадри як зустрічали люди визволителів у Ізюмі, Балаклії, Херсоні, багатьох селах.

Автор: Юрій Бутусов, головний редактор "Цензор.НЕТ"
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  • Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 11:39;

    • Кореспондент Юрій Бутусов, головний редактор "Цензор.НЕТ" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Маляр вела боротьбу з комунікаційним підрозділом Генштабу, вимагала знімати з посад військових, які не погоджувались з її рішеннями. Маляр кінець…".