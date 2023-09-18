Маляр і всіх інших заступників міністра оборони України звільнили – Гончаренко
Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони, включаючи головну речницю відомства – Ганну Маляр.
“Щойно Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони та державного секретаря міністерства. Маляр теж звільнили”, – написав Гончаренко в телеграмі.
За його даними, звільнили:
1. Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника Міністра оборони України.
2. Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника Міністра оборони України.
3. Маляр Ганну Василівну з посади заступника Міністра оборони України.
4. Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника Міністра оборони України.
5. Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції.
6. Дейнегу Віталія Олеговича з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
7. Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря Міністерства оборони України.
Ще вранці Ганна Маляр традиційно повідомляла про події на фронті в етері національного телемарафону.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Маляр і всіх інших заступників міністра оборони України звільнили – Гончаренко»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 11:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони, включаючи головну речницю відомства – Ганну Маляр".