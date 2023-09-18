Маляр і всіх інших заступників міністра оборони України звільнили – Гончаренко

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони, включаючи головну речницю відомства – Ганну Маляр.

“Щойно Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони та державного секретаря міністерства. Маляр теж звільнили”, – написав Гончаренко в телеграмі.

За його даними, звільнили:

1. Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника Міністра оборони України.

2. Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника Міністра оборони України.

3. Маляр Ганну Василівну з посади заступника Міністра оборони України.

4. Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника Міністра оборони України.

5. Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції.

6. Дейнегу Віталія Олеговича з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

7. Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря Міністерства оборони України.

Ще вранці Ганна Маляр традиційно повідомляла про події на фронті в етері національного телемарафону.