Маляр уволили из Минобороны — Гончаренко

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Кабмин уволил всех заместителей министра обороны, включая главного спикера ведомства — Анну Маляр.

«Только что Кабмин уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства. Маляр тоже уволили», — написал Гончаренко в telegram.

По его данным уволили:

1. Гаврилова Владимира Валериановича с должности заместитель Министра обороны Украины.

2. Замлинского Ростислава Теодозиевича с должности заместителя Министра обороны Украины.

3. Маляр Анну Васильевну с должности заместителя Министра обороны Украины.

4. Шарапова Дениса Александровича с должности заместитель Министра обороны Украины.

5. Шевченко Андрея Витальевича с должности заместитель Министра обороны Украины по европейской интеграции.

6. Дейнегу Виталия Олеговича с должности заместителя Министра обороны Украины по цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

7. Ващенко Константина Александровича с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.

Еще утром Анна Маляр традиционно сообщала о событиях на фронте в эфире национального телемарафона.