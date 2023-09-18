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Маляр уволили из Минобороны — Гончаренко

Политика 11:45   18.09.2023
Оксана Горун
Маляр уволили из Минобороны — Гончаренко

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Кабмин уволил всех заместителей министра обороны, включая главного спикера ведомства — Анну Маляр.

«Только что Кабмин уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства. Маляр тоже уволили», — написал Гончаренко в telegram.

По его данным уволили:

1. Гаврилова Владимира Валериановича с должности заместитель Министра обороны Украины.

2. Замлинского Ростислава Теодозиевича с должности заместителя Министра обороны Украины.

3. Маляр Анну Васильевну с должности заместителя Министра обороны Украины.

4. Шарапова Дениса Александровича с должности заместитель Министра обороны Украины.

5. Шевченко Андрея Витальевича с должности заместитель Министра обороны Украины по европейской интеграции.

6. Дейнегу Виталия Олеговича с должности заместителя Министра обороны Украины по цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

7. Ващенко Константина Александровича с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.

Еще утром Анна Маляр традиционно сообщала о событиях на фронте в эфире национального телемарафона.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Политика, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 11:45;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Кабмин уволил всех заместителей министра обороны, включая главного спикера ведомства — Анну Маляр".