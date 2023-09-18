Маляр уволили из Минобороны — Гончаренко
Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Кабмин уволил всех заместителей министра обороны, включая главного спикера ведомства — Анну Маляр.
«Только что Кабмин уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства. Маляр тоже уволили», — написал Гончаренко в telegram.
По его данным уволили:
1. Гаврилова Владимира Валериановича с должности заместитель Министра обороны Украины.
2. Замлинского Ростислава Теодозиевича с должности заместителя Министра обороны Украины.
3. Маляр Анну Васильевну с должности заместителя Министра обороны Украины.
4. Шарапова Дениса Александровича с должности заместитель Министра обороны Украины.
5. Шевченко Андрея Витальевича с должности заместитель Министра обороны Украины по европейской интеграции.
6. Дейнегу Виталия Олеговича с должности заместителя Министра обороны Украины по цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
7. Ващенко Константина Александровича с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.
Еще утром Анна Маляр традиционно сообщала о событиях на фронте в эфире национального телемарафона.
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 11:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Кабмин уволил всех заместителей министра обороны, включая главного спикера ведомства — Анну Маляр".