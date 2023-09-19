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Совбез ООН реформировать невозможно — Чалый

Мир 11:26   19.09.2023
Валерий Чалый
экс-посол Украины в США
Совбез ООН реформировать невозможно — Чалый Фото: facebook Валерия Чалого

Совбез ООН реформировать невозможно. Расширение числа членов, особенно когда одни будут иметь право вето, а другие – нет, не создаст нового качества. ООН – это не организация, где выполняются уставные положения странами-членами. Такой ФОН, или Форум Объединенных Наций. Скорее – разобщенных. Какая участь ожидает эту универсальную международную организацию? Есть два пути: полная перезагрузка или создание на руинах ООН новой организации (что менее реалистично).

Автор: Валерий Чалый, экс-посол Украины в США
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  • Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 11:26;

    • Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Совбез ООН реформировать невозможно. Расширение числа членов, особенно когда одни будут иметь право вето, а другие – нет, не создаст…".