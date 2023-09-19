Совбез ООН реформировать невозможно — Чалый

Совбез ООН реформировать невозможно. Расширение числа членов, особенно когда одни будут иметь право вето, а другие – нет, не создаст нового качества. ООН – это не организация, где выполняются уставные положения странами-членами. Такой ФОН, или Форум Объединенных Наций. Скорее – разобщенных. Какая участь ожидает эту универсальную международную организацию? Есть два пути: полная перезагрузка или создание на руинах ООН новой организации (что менее реалистично).