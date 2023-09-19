Совбез ООН реформировать невозможно — Чалый
Фото: facebook Валерия Чалого
Совбез ООН реформировать невозможно. Расширение числа членов, особенно когда одни будут иметь право вето, а другие – нет, не создаст нового качества. ООН – это не организация, где выполняются уставные положения странами-членами. Такой ФОН, или Форум Объединенных Наций. Скорее – разобщенных. Какая участь ожидает эту универсальную международную организацию? Есть два пути: полная перезагрузка или создание на руинах ООН новой организации (что менее реалистично).
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 11:26;
Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Совбез ООН реформировать невозможно. Расширение числа членов, особенно когда одни будут иметь право вето, а другие – нет, не создаст…".