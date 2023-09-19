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Радбез ООН реформувати неможливо – Чалий

Політика 11:26   19.09.2023
Валерій Чалий
експосол України в США
Радбез ООН реформувати неможливо – Чалий

Радбез ООН реформувати неможливо. Розширення кількості членів, особливо, коли одні будуть мати право вето, а інші – ні, не створить нової якості. ООН – це вже не організація, де виконуються статутні положення країнами-членами. Такий собі ФОН, або Форум Об’єднаних Націй. Радше – роз’єднаних… Яка доля очікує цю універсальну міжнародну організацію? Є два шляхи: повне перезавантаження, або створення на руїнах ООН нової організації (що менш реалістично).

Автор: Валерій Чалий, експосол України в США
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 11:26;

    • Кореспондент Валерій Чалий, експосол України в США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Радбез ООН реформувати неможливо. Розширення кількості членів, особливо, коли одні будуть мати право вето, а інші – ні, не створить…".