Радбез ООН реформувати неможливо – Чалий

Радбез ООН реформувати неможливо. Розширення кількості членів, особливо, коли одні будуть мати право вето, а інші – ні, не створить нової якості. ООН – це вже не організація, де виконуються статутні положення країнами-членами. Такий собі ФОН, або Форум Об’єднаних Націй. Радше – роз’єднаних… Яка доля очікує цю універсальну міжнародну організацію? Є два шляхи: повне перезавантаження, або створення на руїнах ООН нової організації (що менш реалістично).