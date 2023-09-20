Выборы в Польше пройдут, а осадок останется — Шрайк
Понимаю, что в Польше в разгаре довольно адская предвыборная кампания. Понимаю, что ядреные слова польской власти призваны радовать ядерный электорат. Понимаю, что украинское зерно одна из удобных тем для пиара. Понимаю, когда украинская власть подает иск в ВТО против Польши и других стран, нарушающих торговые соглашения. Не понимаю, зачем встревать в словесные перепалки с поляками хоть с трибуны, хоть в соцсетях… Ведь выборы пройдут, а осадок останется.
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 11:15;
Корреспондент Роман Шрайк, блогер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Понимаю, что в Польше в разгаре довольно адская предвыборная кампания. Понимаю, что ядреные слова польской власти призваны радовать ядерный электорат. Понимаю, что…".