Вибори в Польщі пройдуть, а осад залишиться – Шрайк
Розумію, що в Польщі у розпалі досить пекельна передвиборча кампанія. Розумію, що ядрені слова польської влади покликані радувати ядерний електорат. Розумію, що українське зерно одна зі зручних тем для піару. Розумію, коли українська влада подає позов до СОТ проти Польщі та інших країн, які порушують торговельні угоди. Не розумію, навіщо встрягати у словесні суперечки з поляками хоч із трибуни, хоч у соцмережах… Адже вибори пройдуть, а осад залишиться.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 11:15;
Кореспондент Роман Шрайк, блогер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розумію, що в Польщі у розпалі досить пекельна передвиборча кампанія. Розумію, що ядрені слова польської влади покликані радувати ядерний електорат.…".