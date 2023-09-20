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Вибори в Польщі пройдуть, а осад залишиться – Шрайк

Політика 11:15   20.09.2023
Роман Шрайк
блогер
Вибори в Польщі пройдуть, а осад залишиться – Шрайк

Розумію, що в Польщі у розпалі досить пекельна передвиборча кампанія. Розумію, що ядрені слова польської влади покликані радувати ядерний електорат. Розумію, що українське зерно одна зі зручних тем для піару. Розумію, коли українська влада подає позов до СОТ проти Польщі та інших країн, які порушують торговельні угоди. Не розумію, навіщо встрягати у словесні суперечки з поляками хоч із трибуни, хоч у соцмережах… Адже вибори пройдуть, а осад залишиться.

Автор: Роман Шрайк, блогер
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 11:15;

    • Кореспондент Роман Шрайк, блогер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розумію, що в Польщі у розпалі досить пекельна передвиборча кампанія. Розумію, що ядрені слова польської влади покликані радувати ядерний електорат.…".