Первая половина ХХI века пройдет в войнах — Портников

Следует готовиться к тому, что первая половина ХХI века пройдет в войнах. И молиться о том, чтобы эти войны не перешли в Третью мировую войну. Однако о слове «мир» можете забыть как о категории… Мы можем добиться какого-то мира в Украине – конкретного, локального мира. Но мир в Украине не означает, что мы не будем постоянно свидетелями войн в разных регионах мира. Наша задача – стать свидетелями войн, а не одной из главных арен войн.