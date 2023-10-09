Первая половина ХХI века пройдет в войнах — Портников
Следует готовиться к тому, что первая половина ХХI века пройдет в войнах. И молиться о том, чтобы эти войны не перешли в Третью мировую войну. Однако о слове «мир» можете забыть как о категории… Мы можем добиться какого-то мира в Украине – конкретного, локального мира. Но мир в Украине не означает, что мы не будем постоянно свидетелями войн в разных регионах мира. Наша задача – стать свидетелями войн, а не одной из главных арен войн.
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 11:25;
Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следует готовиться к тому, что первая половина ХХI века пройдет в войнах. И молиться о том, чтобы эти войны не…".