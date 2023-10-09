Перша половина ХХI століття пройде у війнах – Портников

Треба готуватися до того, що перша половина ХХI століття пройде у війнах і молитися про те, щоб ці війни не перейшли у Третю світову війну. Однак про слово “мир” можете забути, як про категорію… Ми можемо добитися якогось миру в Україні – конкретного, локального миру. Але мир в Україні не означатиме, що ми не будемо постійно свідками війн у різних регіонах світу. Наша задача – стати свідками війн, а не однією з головних арен війн.