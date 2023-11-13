Мы делали ставку на санкции. Это не работает — полковник Генштаба Австрии

[Запад] уже 20 месяцев приукрашает ситуацию и считает, что только с помощью морального превосходства украинцы смогут победить русского медведя… Мы на Западе стали жертвами собственной пропаганды, мы думали, что это сработает. Мы забыли о сути войны, мы стали постгероическим обществом, а Россия и Украина — героические общества. Мы не хотели разыгрывать военную карту, а делали ставку на экономику, на санкции. Это в России не работает.