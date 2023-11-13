Мы делали ставку на санкции. Это не работает — полковник Генштаба Австрии
Фото: скриншот видео Österreichs Bundesheer/YouTube
[Запад] уже 20 месяцев приукрашает ситуацию и считает, что только с помощью морального превосходства украинцы смогут победить русского медведя… Мы на Западе стали жертвами собственной пропаганды, мы думали, что это сработает. Мы забыли о сути войны, мы стали постгероическим обществом, а Россия и Украина — героические общества. Мы не хотели разыгрывать военную карту, а делали ставку на экономику, на санкции. Это в России не работает.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: война, санкции;
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 11:39;
Корреспондент Маркус Райснер, полковник службы Генштаба австрийской армии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "[Запад] уже 20 месяцев приукрашает ситуацию и считает, что только с помощью морального превосходства украинцы смогут победить русского медведя… Мы…".