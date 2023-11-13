Ми робили ставку на санкції. Це не працює – полковник Генштабу Австрії

[Захід] вже 20 місяців прикрашає ситуацію та вважає, що лише за допомогою моральної переваги українці зможуть перемогти російського ведмедя… Ми на Заході стали жертвами власної пропаганди, ми думали, що це спрацює. Ми забули про сутність війни, ми стали постгероїчним суспільством, а Росія та Україна – героїчні суспільства. Ми не хотіли розігрувати військову карту, а робили ставку на економіку, санкції. Це в Росії не працює.