Ми робили ставку на санкції. Це не працює – полковник Генштабу Австрії
Фото: Скриншот відео Österreichs Bundesheer/YouTube
[Захід] вже 20 місяців прикрашає ситуацію та вважає, що лише за допомогою моральної переваги українці зможуть перемогти російського ведмедя… Ми на Заході стали жертвами власної пропаганди, ми думали, що це спрацює. Ми забули про сутність війни, ми стали постгероїчним суспільством, а Росія та Україна – героїчні суспільства. Ми не хотіли розігрувати військову карту, а робили ставку на економіку, санкції. Це в Росії не працює.
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, санкции;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 11:39;
Кореспондент Маркус Райснер, полковник служби Генштабу австрійської армії у цій статті розкриває тему новин про те, що "[Захід] вже 20 місяців прикрашає ситуацію та вважає, що лише за допомогою моральної переваги українці зможуть перемогти російського ведмедя… Ми…".