Live
  • Пн 13.11.2023
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.08
  • EUR 38.54

Ми робили ставку на санкції. Це не працює – полковник Генштабу Австрії

Події 11:39   13.11.2023
Маркус Райснер
полковник служби Генштабу австрійської армії
Ми робили ставку на санкції. Це не працює – полковник Генштабу Австрії Фото: Скриншот відео Österreichs Bundesheer/YouTube

[Захід] вже 20 місяців прикрашає ситуацію та вважає, що лише за допомогою моральної переваги українці зможуть перемогти російського ведмедя… Ми на Заході стали жертвами власної пропаганди, ми думали, що це спрацює. Ми забули про сутність війни, ми стали постгероїчним суспільством, а Росія та Україна – героїчні суспільства. Ми не хотіли розігрувати військову карту, а робили ставку на економіку, санкції. Це в Росії не працює.

Автор: Маркус Райснер, полковник служби Генштабу австрійської армії
Популярно
У центрі Харкова фірма привласнила пам’ятку архітектури за 3,2 млн грн
У центрі Харкова фірма привласнила пам’ятку архітектури за 3,2 млн грн
13.11.2023, 11:45
Наслідки сильного вітру в Харкові: впали 30 дерев (фото)
Наслідки сильного вітру в Харкові: впали 30 дерев (фото)
13.11.2023, 11:13
На Харківщині зловили браконьєра з приладом нічного бачення та сотнею набоїв
На Харківщині зловили браконьєра з приладом нічного бачення та сотнею набоїв
13.11.2023, 10:58
Головні новини 13.11: наслідки удару по Харкову, вітер повалив 30 дерев
Головні новини 13.11: наслідки удару по Харкову, вітер повалив 30 дерев
13.11.2023, 11:18
Від підривів на мінах на Харківщині загинуло 49 людей – ДСНС
Від підривів на мінах на Харківщині загинуло 49 людей – ДСНС
13.11.2023, 10:40
Під Куп’янськом відбили атаку трьох БМП, піхоту добили дрони (відео)
Під Куп’янськом відбили атаку трьох БМП, піхоту добили дрони (відео)
13.11.2023, 10:27

Новини за темою:

11:22
Переговори вимагають від Росії виведення військ із України – Шольц
07:47
Воїни харківської 92 ОШБр знищили російську БМП (відео)
07:16
Ракетний удар по Харкову, 15 атак на Куп’янсько-Лиманському напрямку – Генштаб
23:14
Головні новини Харкова 10 листопада: обстріл прикордоння, атака “шахедів”
12:20
Армія РФ завезла на Харківщину додаткові боєкомплекти – Синєгубов

Ви читали новину: «Ми робили ставку на санкції. Це не працює – полковник Генштабу Австрії»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 11:39;

  • Кореспондент Маркус Райснер, полковник служби Генштабу австрійської армії у цій статті розкриває тему новин про те, що "[Захід] вже 20 місяців прикрашає ситуацію та вважає, що лише за допомогою моральної переваги українці зможуть перемогти російського ведмедя… Ми…".