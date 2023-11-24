Ваши навыки прогодятся для доставки БК — главный патрульный Харькова гонщикам
Фото: facebook Виктора Левченко
Возможно, кому-то показалось, что наступили мирные времена, что война где-то там по телевизору и можно позволять себе ночью шлифовать асфальт, раздражая харьковчан… Все ваши навыки и умения быстрой, агрессивной езды будут очень полезны для доставки БК на позиции или эвакуации раненых под вражеским огнем. Адреса ТЦК подскажем.
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- Категории: Общество, Сказано, Харьков; Теги: гонщики, Левченко, патрульная полиция;
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 11:54;
Корреспондент Виктор Левченко, начальник Патрульной полиции Харьковщины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возможно, кому-то показалось, что наступили мирные времена, что война где-то там по телевизору и можно позволять себе ночью шлифовать асфальт,…".