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Ваши навыки прогодятся для доставки БК — главный патрульный Харькова гонщикам

Общество 11:54   24.11.2023
Виктор Левченко
начальник Патрульной полиции Харьковщины
Ваши навыки прогодятся для доставки БК — главный патрульный Харькова гонщикам Фото: facebook Виктора Левченко

Возможно, кому-то показалось, что наступили мирные времена, что война где-то там по телевизору и можно позволять себе ночью шлифовать асфальт, раздражая харьковчан… Все ваши навыки и умения быстрой, агрессивной езды будут очень полезны для доставки БК на позиции или эвакуации раненых под вражеским огнем. Адреса ТЦК подскажем.

Автор: Виктор Левченко, начальник Патрульной полиции Харьковщины
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  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 11:54;

  • Корреспондент Виктор Левченко, начальник Патрульной полиции Харьковщины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возможно, кому-то показалось, что наступили мирные времена, что война где-то там по телевизору и можно позволять себе ночью шлифовать асфальт,…".