Ваши навыки прогодятся для доставки БК — главный патрульный Харькова гонщикам

Возможно, кому-то показалось, что наступили мирные времена, что война где-то там по телевизору и можно позволять себе ночью шлифовать асфальт, раздражая харьковчан… Все ваши навыки и умения быстрой, агрессивной езды будут очень полезны для доставки БК на позиции или эвакуации раненых под вражеским огнем. Адреса ТЦК подскажем.