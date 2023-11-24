Ваші навички згодяться для доставки БК – головний патрульний Харкова гонщикам
Фото: фейсбук Віктора Левченка
Можливо, комусь здалось, що настали мирні часи, що війна десь там по телевізору і можна дозволяти собі вночі шліфувати асфальт, дратуючи харків’ян… Усі ваші навички й уміння швидкої, агресивної їзди будуть дуже корисні для доставки БК на позиції, або евакуації поранених під ворожим вогнем. Адреси територіальних центрів комплектування підкажемо.
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- Категорії: Сказано, Суспільство, Харків; Теги: гонщики, Левченко, патрульная полиция;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 11:54;
Кореспондент Віктор Левченко, начальник Патрульної поліції Харківщини у цій статті розкриває тему новин про те, що "Можливо, комусь здалось, що настали мирні часи, що війна десь там по телевізору і можна дозволяти собі вночі шліфувати асфальт,…".