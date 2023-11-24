Ваші навички згодяться для доставки БК – головний патрульний Харкова гонщикам

Можливо, комусь здалось, що настали мирні часи, що війна десь там по телевізору і можна дозволяти собі вночі шліфувати асфальт, дратуючи харків’ян… Усі ваші навички й уміння швидкої, агресивної їзди будуть дуже корисні для доставки БК на позиції, або евакуації поранених під ворожим вогнем. Адреси територіальних центрів комплектування підкажемо.