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Ваші навички згодяться для доставки БК – головний патрульний Харкова гонщикам

Сказано 11:54   24.11.2023
Віктор Левченко
начальник Патрульної поліції Харківщини
Ваші навички згодяться для доставки БК – головний патрульний Харкова гонщикам Фото: фейсбук Віктора Левченка

Можливо, комусь здалось, що настали мирні часи, що війна десь там по телевізору і можна дозволяти собі вночі шліфувати асфальт, дратуючи харків’ян… Усі ваші навички й уміння швидкої, агресивної їзди будуть дуже корисні для доставки БК на позиції, або евакуації поранених під ворожим вогнем. Адреси територіальних центрів комплектування підкажемо.

Автор: Віктор Левченко, начальник Патрульної поліції Харківщини
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 11:54;

  • Кореспондент Віктор Левченко, начальник Патрульної поліції Харківщини у цій статті розкриває тему новин про те, що "Можливо, комусь здалось, що настали мирні часи, що війна десь там по телевізору і можна дозволяти собі вночі шліфувати асфальт,…".