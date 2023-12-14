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Кулеба оценил вероятность вторжения РФ в страну НАТО

Мир 12:03   14.12.2023
Дмитрий Кулеба
министр иностранных дел Украины
Кулеба оценил вероятность вторжения РФ в страну НАТО

Если бы линия фронта была заморожена сейчас, нет оснований полагать, что Россия не использовала бы такую передышку для планирования более жестокой атаки через несколько лет… Тем, кто верит, что Россия не нападет на страну НАТО после празднования успеха в Украине, стоит вспомнить, каким невероятным казалось масштабное вторжение в Украину всего два года назад.

Автор: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 12:03;

  • Корреспондент Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если бы линия фронта была заморожена сейчас, нет оснований полагать, что Россия не использовала бы такую передышку для планирования более…".