Кулеба оцінив можливість вторгнення РФ до країни НАТО
Якби лінія фронту була заморожена зараз, немає підстав вважати, що Росія не використала б такий перепочинок для планування більш жорстокої атаки через кілька років… Тим, хто вірить, що Росія не нападе на країну НАТО після святкування успіху в Україні, варто згадати, яким неймовірним здавалося масштабне вторгнення в Україну всього два роки тому.
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, вторжение, кулеба, Нато, рф;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 12:03;
Кореспондент Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якби лінія фронту була заморожена зараз, немає підстав вважати, що Росія не використала б такий перепочинок для планування більш жорстокої…".