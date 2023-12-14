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Кулеба оцінив можливість вторгнення РФ до країни НАТО

Події 12:03   14.12.2023
Дмитро Кулеба
міністр закордонних справ України
Кулеба оцінив можливість вторгнення РФ до країни НАТО

Якби лінія фронту була заморожена зараз, немає підстав вважати, що Росія не використала б такий перепочинок для планування більш жорстокої атаки через кілька років… Тим, хто вірить, що Росія не нападе на країну НАТО після святкування успіху в Україні, варто згадати, яким неймовірним здавалося масштабне вторгнення в Україну всього два роки тому.

Автор: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 12:03;

  • Кореспондент Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якби лінія фронту була заморожена зараз, немає підстав вважати, що Росія не використала б такий перепочинок для планування більш жорстокої…".