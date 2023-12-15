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Остановить Путина можно только силой — Фесенко

Мир 11:54   15.12.2023
Владимир Фесенко
политолог
Остановить Путина можно только силой — Фесенко

Из всего того, что сказал Путин по Украине, главным является то, что Россия не собирается прекращать войну против Украины. И над этим стоит задуматься тем наивным «миротворцам», кто предлагает немедленно начинать переговоры с Россией. Путину не нужны переговоры, он опять выдвигает ультиматумы. Он будет вести войну, пока его не остановят. Остановить его можно только силой.

Автор: Владимир Фесенко, политолог
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  • • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 11:54;

  • Корреспондент Владимир Фесенко, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из всего того, что сказал Путин по Украине, главным является то, что Россия не собирается прекращать войну против Украины. И…".