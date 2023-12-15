Остановить Путина можно только силой — Фесенко

Из всего того, что сказал Путин по Украине, главным является то, что Россия не собирается прекращать войну против Украины. И над этим стоит задуматься тем наивным «миротворцам», кто предлагает немедленно начинать переговоры с Россией. Путину не нужны переговоры, он опять выдвигает ультиматумы. Он будет вести войну, пока его не остановят. Остановить его можно только силой.