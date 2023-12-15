Зупинити Путіна можна лише силою – Фесенко
З усього того, що сказав Путін про Україну, головним є те, що Росія не збирається припиняти війну проти України. І над цим варто замислитися тим наївним “миротворцям”, хто пропонує негайно розпочинати переговори з Росією. Путіну не потрібні переговори, він знову висуває ультиматуми. Він вестиме війну, поки його не зупинять. Зупинити його можна лише силою.
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: переговоры, путін, фесенко;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 11:54;
Кореспондент Володимир Фесенко, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "З усього того, що сказав Путін про Україну, головним є те, що Росія не збирається припиняти війну проти України. І…".