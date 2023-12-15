Зупинити Путіна можна лише силою – Фесенко

З усього того, що сказав Путін про Україну, головним є те, що Росія не збирається припиняти війну проти України. І над цим варто замислитися тим наївним “миротворцям”, хто пропонує негайно розпочинати переговори з Росією. Путіну не потрібні переговори, він знову висуває ультиматуми. Він вестиме війну, поки його не зупинять. Зупинити його можна лише силою.