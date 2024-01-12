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Россияне били ракетами, чтобы объявить 2023 год «победным» — Буданов

Мир 12:06   12.01.2024
Кирилл Буданов
начальник ГУР Минобороны Украины
Россияне били ракетами, чтобы объявить 2023 год «победным» — Буданов

Ракетные удары со стороны рф вызваны желанием агрессора объявить 2023 год «победным». Реальных военных успехов у россиян не было… Впрочем, у российских ракет есть ряд недостатков. Они часто промахиваются. Мы немедленно отправили им наш ответ. Целью были их военные объекты.

Автор: Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины
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  • • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 12:06;

  • Корреспондент Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ракетные удары со стороны рф вызваны желанием агрессора объявить 2023 год «победным». Реальных военных успехов у россиян не было… Впрочем,…".