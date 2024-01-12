Россияне били ракетами, чтобы объявить 2023 год «победным» — Буданов

Ракетные удары со стороны рф вызваны желанием агрессора объявить 2023 год «победным». Реальных военных успехов у россиян не было… Впрочем, у российских ракет есть ряд недостатков. Они часто промахиваются. Мы немедленно отправили им наш ответ. Целью были их военные объекты.