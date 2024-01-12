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Росіяни били ракетами, щоб оголосити 2023 рік “переможним” – Буданов

Події 12:06   12.01.2024
Кирило Буданов
начальник ГУР Міноборони України
Росіяни били ракетами, щоб оголосити 2023 рік “переможним” – Буданов Фото: gur.gov.ua

Ракетні удари з боку рф спричинені бажанням агресора оголосити 2023 рік “переможним”. Реальних воєнних успіхів у росіян не було… Утім у російських ракет є низка недоліків. Вони часто промахуються. Ми негайно ж відправили їм нашу відповідь. Ціллю були їхні військові об’єкти;

Автор: Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони України
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 12:06;

  • Кореспондент Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ракетні удари з боку рф спричинені бажанням агресора оголосити 2023 рік “переможним”. Реальних воєнних успіхів у росіян не було… Утім…".