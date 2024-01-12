Росіяни били ракетами, щоб оголосити 2023 рік “переможним” – Буданов

Ракетні удари з боку рф спричинені бажанням агресора оголосити 2023 рік “переможним”. Реальних воєнних успіхів у росіян не було… Утім у російських ракет є низка недоліків. Вони часто промахуються. Ми негайно ж відправили їм нашу відповідь. Ціллю були їхні військові об’єкти;