Мы будем сражаться лопатами — Кулеба

Какой бы ни была цена поддержки Украины сейчас, цена создания беспорядка во всем мире, если Украина проиграет, будет намного, намного выше. Если Запад не может остановить Россию в Украине, то кого еще он может остановить в других частях света?.. Даже если у нас закончится оружие, мы будем сражаться лопатами, потому что на карту для Украины поставлено существование этой нации.