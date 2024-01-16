Мы будем сражаться лопатами — Кулеба
Какой бы ни была цена поддержки Украины сейчас, цена создания беспорядка во всем мире, если Украина проиграет, будет намного, намного выше. Если Запад не может остановить Россию в Украине, то кого еще он может остановить в других частях света?.. Даже если у нас закончится оружие, мы будем сражаться лопатами, потому что на карту для Украины поставлено существование этой нации.
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- • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 11:36;
Корреспондент Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Какой бы ни была цена поддержки Украины сейчас, цена создания беспорядка во всем мире, если Украина проиграет, будет намного, намного…".