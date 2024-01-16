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Ми битимемося лопатами – Кулеба

Події 11:36   16.01.2024
Дмитро Кулеба
міністр закордонних справ України
Ми битимемося лопатами – Кулеба

Якою б не була ціна підтримки України зараз, ціна створення безладу в усьому світі, якщо Україна програє, буде набагато вищою. Якщо Захід не може зупинити Росію в Україні, то кого ще він може зупинити в інших частинах світу?.. Навіть якщо в нас закінчиться зброя, ми битимемося лопатами, бо на карту для України поставлено існування цієї нації.

Автор: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 11:36;

  • Кореспондент Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якою б не була ціна підтримки України зараз, ціна створення безладу в усьому світі, якщо Україна програє, буде набагато вищою.…".