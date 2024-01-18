Кулеба выступил против концепции: «не эскалируйте»
Мы с самого первого дня слышали: «не эскалируйте», «мы не можем этого сделать, потому что не хотим эскалации». И из-за этого было упущено много возможностей. Поэтому, от этой концепции следует полностью отказаться.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: война, кулеба, эскалация;
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- • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 11:40;
Корреспондент Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы с самого первого дня слышали: «не эскалируйте», «мы не можем этого сделать, потому что не хотим эскалации». И из-за…".