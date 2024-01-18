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Кулеба выступил против концепции: «не эскалируйте»

Мир 11:40   18.01.2024
Дмитрий Кулеба
министр иностранных дел Украины
Кулеба выступил против концепции: «не эскалируйте»

Мы с самого первого дня слышали: «не эскалируйте», «мы не можем этого сделать, потому что не хотим эскалации». И из-за этого было упущено много возможностей. Поэтому, от этой концепции следует полностью отказаться.

Автор: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины
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  • • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 11:40;

  • Корреспондент Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы с самого первого дня слышали: «не эскалируйте», «мы не можем этого сделать, потому что не хотим эскалации». И из-за…".