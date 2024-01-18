Кулеба виступив проти концепції: “не ескалуйте”
Ми з найпершого дня чули: “не ескалуйте”, “ми не можемо цього зробити, тому що не хочемо ескалації”. І через це було втрачено багато можливостей. Тому від цієї концепції слід повністю відмовитися.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, кулеба, эскалация;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 11:40;
Кореспондент Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми з найпершого дня чули: “не ескалуйте”, “ми не можемо цього зробити, тому що не хочемо ескалації”. І через це…".