Терехов заявил, что запугать харьковчан обстрелами невозможно
Наш дух несокрушимый и город Харьков несокрушимый. Запугать харьковчан невозможно. Да, действительно, есть обстрелы, но мы понимаем, что нам нужно жить и работать. Идет война. Мы должны победить в этой войне.
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- • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 11:46;
Корреспондент Игорь Терехов, мэр Харькова в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наш дух несокрушимый и город Харьков несокрушимый. Запугать харьковчан невозможно. Да, действительно, есть обстрелы, но мы понимаем, что нам нужно…".