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Терехов заявил, что запугать харьковчан обстрелами невозможно

Общество 11:46   18.01.2024
Игорь Терехов
мэр Харькова
Терехов заявил, что запугать харьковчан обстрелами невозможно

Наш дух несокрушимый и город Харьков несокрушимый. Запугать харьковчан невозможно.   Да, действительно, есть обстрелы, но мы понимаем, что нам нужно жить и работать. Идет война. Мы должны победить в этой войне.

Автор: Игорь Терехов, мэр Харькова
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  • • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 11:46;

  • Корреспондент Игорь Терехов, мэр Харькова в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наш дух несокрушимый и город Харьков несокрушимый. Запугать харьковчан невозможно.   Да, действительно, есть обстрелы, но мы понимаем, что нам нужно…".