Терехов заявив, що залякати харків’ян обстрілами неможливо
Наш дух незламний, і місто Харків незламне. Залякати харків’ян неможливо. Так, дійсно, є обстріли, але ми розуміємо, що нам потрібно жити, працювати. Іде війна. Ми обов’язково повинні перемогти в цій війні.
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- Категорії: Події, Політика, Сказано, Суспільство, Харків; Теги: ракетные удары, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 11:46;
Кореспондент Ігор Терехов, мер Харкова у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наш дух незламний, і місто Харків незламне. Залякати харків’ян неможливо. Так, дійсно, є обстріли, але ми розуміємо, що нам потрібно жити,…".