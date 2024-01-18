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Терехов заявив, що залякати харків’ян обстрілами неможливо

Події 11:46   18.01.2024
Ігор Терехов
мер Харкова
Терехов заявив, що залякати харків’ян обстрілами неможливо

Наш дух незламний, і місто Харків незламне. Залякати харків’ян неможливо. Так, дійсно, є обстріли, але ми розуміємо, що нам потрібно жити, працювати. Іде війна. Ми обов’язково повинні перемогти в цій війні.

Автор: Ігор Терехов, мер Харкова
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 11:46;

  • Кореспондент Ігор Терехов, мер Харкова у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наш дух незламний, і місто Харків незламне. Залякати харків’ян неможливо. Так, дійсно, є обстріли, але ми розуміємо, що нам потрібно жити,…".