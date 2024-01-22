Украинцам не стоит беспокоиться — Боррель о поддержке ЕС
Тот факт, что мы ищем решения на Ближнем Востоке, не означает, что мы не продолжаем поддерживать Украину… Будет специальная встреча министров обороны, на которой будут обсуждаться вопросы усиления нашей поддержки. Украинцам не стоит беспокоиться — европейская поддержка продолжается. Сильная, как никогда.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: боррель, ЕС, поддержка;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 11:27;
Корреспондент Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тот факт, что мы ищем решения на Ближнем Востоке, не означает, что мы не продолжаем поддерживать Украину… Будет специальная встреча…".