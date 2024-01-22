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Украинцам не стоит беспокоиться — Боррель о поддержке ЕС

Мир 11:27   22.01.2024
Жозеп Боррель
верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
Украинцам не стоит беспокоиться — Боррель о поддержке ЕС

Тот факт, что мы ищем решения на Ближнем Востоке, не означает, что мы не продолжаем поддерживать Украину… Будет специальная встреча министров обороны, на которой будут обсуждаться вопросы усиления нашей поддержки. Украинцам не стоит беспокоиться — европейская поддержка продолжается. Сильная, как никогда.

Автор: Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 11:27;

  • Корреспондент Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тот факт, что мы ищем решения на Ближнем Востоке, не означает, что мы не продолжаем поддерживать Украину… Будет специальная встреча…".