Українцям не варто хвилюватися – Борель про підтримку ЄС

Той факт, що ми шукаємо рішення на Близькому Сході, не означає, що ми не продовжуємо підтримувати Україну. Буде спеціальна зустріч міністрів оборони, на якій обговорюватимуть питання посилення нашої підтримки. Українцям не варто хвилюватися — європейська підтримка триває. Сильна, як ніколи.