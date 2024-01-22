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Українцям не варто хвилюватися – Борель про підтримку ЄС

Політика 11:27   22.01.2024
Жозеп Боррель
верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки
Українцям не варто хвилюватися – Борель про підтримку ЄС

Той факт, що ми шукаємо рішення на Близькому Сході, не означає, що ми не продовжуємо підтримувати Україну. Буде спеціальна зустріч міністрів оборони, на якій обговорюватимуть питання посилення нашої підтримки. Українцям не варто хвилюватися — європейська підтримка триває. Сильна, як ніколи.

Автор: Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 11:27;

  • Кореспондент Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки у цій статті розкриває тему новин про те, що "Той факт, що ми шукаємо рішення на Близькому Сході, не означає, що ми не продовжуємо підтримувати Україну. Буде спеціальна зустріч…".