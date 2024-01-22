Українцям не варто хвилюватися – Борель про підтримку ЄС
Той факт, що ми шукаємо рішення на Близькому Сході, не означає, що ми не продовжуємо підтримувати Україну. Буде спеціальна зустріч міністрів оборони, на якій обговорюватимуть питання посилення нашої підтримки. Українцям не варто хвилюватися — європейська підтримка триває. Сильна, як ніколи.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: боррель, ЕС, поддержка;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 11:27;
Кореспондент Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки у цій статті розкриває тему новин про те, що "Той факт, що ми шукаємо рішення на Близькому Сході, не означає, що ми не продовжуємо підтримувати Україну. Буде спеціальна зустріч…".