Боррель пояснив, чому ракети Ірану союзники збивають, а ракети РФ – ні

Удари Ірану проходили над авіабазами армій Франції, США, Великої Британії та Йорданії, які також діяли з метою самооборони. На українській території або на території, над якою пролітають російські ракети, немає ніяких авіабаз Великої Британії чи США, а тим паче Йорданії, звісно. Тому не можна дати однакову відповідь, оскільки обставини не однакові.