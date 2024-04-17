Боррель пояснив, чому ракети Ірану союзники збивають, а ракети РФ – ні
Удари Ірану проходили над авіабазами армій Франції, США, Великої Британії та Йорданії, які також діяли з метою самооборони. На українській території або на території, над якою пролітають російські ракети, немає ніяких авіабаз Великої Британії чи США, а тим паче Йорданії, звісно. Тому не можна дати однакову відповідь, оскільки обставини не однакові.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: боррель, війна, Израиль, Иран, ракети, Україна;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 11:42;
Кореспондент Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удари Ірану проходили над авіабазами армій Франції, США, Великої Британії та Йорданії, які також діяли з метою самооборони. На українській…".