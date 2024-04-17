Live
  • Ср 17.04.2024
  • Харків  +21°С
  • USD 39.57
  • EUR 42.12

Боррель пояснив, чому ракети Ірану союзники збивають, а ракети РФ – ні

Політика 11:42   17.04.2024
Жозеп Боррель
верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки
Боррель пояснив, чому ракети Ірану союзники збивають, а ракети РФ – ні

Удари Ірану проходили над авіабазами армій Франції, США, Великої Британії та Йорданії, які також діяли з метою самооборони. На українській території або на території, над якою пролітають російські ракети, немає ніяких авіабаз Великої Британії чи США, а тим паче Йорданії, звісно. Тому не можна дати однакову відповідь, оскільки обставини не однакові.

Автор: Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки
Популярно
Більше не «в.о»: у Харкові офіційно новий начальник міськздоров’я
Більше не «в.о»: у Харкові офіційно новий начальник міськздоров’я
17.04.2024, 12:40
Як у Харкові в школі № 134 живцем згоріли 30 псковських спецпризначенців
Як у Харкові в школі № 134 живцем згоріли 30 псковських спецпризначенців
09.12.2022, 14:10
У Харкові п’яний водій хотів відкупитися від копів за 100 доларів
У Харкові п’яний водій хотів відкупитися від копів за 100 доларів
16.04.2024, 14:17
Нові пошкодження, збільшені графіки: ситуація зі світлом на Харківщині
Нові пошкодження, збільшені графіки: ситуація зі світлом на Харківщині
17.04.2024, 12:05
Новий графік вимкнення світла у Харкові й області оприлюднили енергетики
Новий графік вимкнення світла у Харкові й області оприлюднили енергетики
16.04.2024, 17:12
Вітер на Харківщині посилиться в найближчу годину: попередження синоптиків
Вітер на Харківщині посилиться в найближчу годину: попередження синоптиків
17.04.2024, 11:35

Новини за темою:

11:27
Українцям не варто хвилюватися – Борель про підтримку ЄС
11:12
Бензоколонка, у власника якої є атомна бомба – Борель про РФ
11:51
Війна послабила режим Путіна набагато сильніше, ніж думали спостерігачі
08:17
Путін не зміг завоювати Україну і має намір її знищити – Борель
18:17
У відповідь на ядерну атаку по Україні армію РФ буде знищено – Боррель

Ви читали новину: «Боррель пояснив, чому ракети Ірану союзники збивають, а ракети РФ – ні»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 11:42;

  • Кореспондент Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удари Ірану проходили над авіабазами армій Франції, США, Великої Британії та Йорданії, які також діяли з метою самооборони. На українській…".