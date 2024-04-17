Боррель пояснил, почему ракеты Ирана союзники сбивают, а ракеты РФ — нет

Удары Ирана проходили над авиабазами армий Франции, США, Великобритании и Иордании, которые также действовали в порядке самообороны… На украинской территории или на территории, над которой пролетают российские ракеты, нет никаких авиабаз Великобритании или США, а тем более Иордании, конечно. Поэтому нельзя дать одинаковый ответ, поскольку обстоятельства не одинаковы.