Боррель пояснил, почему ракеты Ирана союзники сбивают, а ракеты РФ — нет
Удары Ирана проходили над авиабазами армий Франции, США, Великобритании и Иордании, которые также действовали в порядке самообороны… На украинской территории или на территории, над которой пролетают российские ракеты, нет никаких авиабаз Великобритании или США, а тем более Иордании, конечно. Поэтому нельзя дать одинаковый ответ, поскольку обстоятельства не одинаковы.
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 11:42;
Корреспондент Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удары Ирана проходили над авиабазами армий Франции, США, Великобритании и Иордании, которые также действовали в порядке самообороны… На украинской территории…".