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Боррель пояснил, почему ракеты Ирана союзники сбивают, а ракеты РФ — нет

Мир 11:42   17.04.2024
Жозеп Боррель
верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
Боррель пояснил, почему ракеты Ирана союзники сбивают, а ракеты РФ — нет

Удары Ирана проходили над авиабазами армий Франции, США, Великобритании и Иордании, которые также действовали в порядке самообороны… На украинской территории или на территории, над которой пролетают российские ракеты, нет никаких авиабаз Великобритании или США, а тем более Иордании, конечно. Поэтому нельзя дать одинаковый ответ, поскольку обстоятельства не одинаковы.

Автор: Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 11:42;

  • Корреспондент Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удары Ирана проходили над авиабазами армий Франции, США, Великобритании и Иордании, которые также действовали в порядке самообороны… На украинской территории…".