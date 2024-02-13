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Победит только Украина личностей — Портников о «театре одного актера»

Политика 11:30   13.02.2024
Виталий Портников
журналист
Победит только Украина личностей — Портников о «театре одного актера» Фото: скриншот

Мы не можем вечно жить в бестолковом мире, где президент сменяет главнокомандующего ВСУ или главу правительства просто потому, что завидует их популярности или считает слишком самостоятельными в принятии управленческих решений… Это типичная авторитарная и советская модель… А «маленький Советский Союз» – если перефразировать известную фразу Валерия Залужного – никогда не выиграет у «большого Советского Союза». Победит только Украина личностей.

Автор: Виталий Портников, журналист
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 11:30;

  • Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы не можем вечно жить в бестолковом мире, где президент сменяет главнокомандующего ВСУ или главу правительства просто потому, что завидует…".