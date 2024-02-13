Победит только Украина личностей — Портников о «театре одного актера»
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Мы не можем вечно жить в бестолковом мире, где президент сменяет главнокомандующего ВСУ или главу правительства просто потому, что завидует их популярности или считает слишком самостоятельными в принятии управленческих решений… Это типичная авторитарная и советская модель… А «маленький Советский Союз» – если перефразировать известную фразу Валерия Залужного – никогда не выиграет у «большого Советского Союза». Победит только Украина личностей.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: Залужный, Зеленский, отставка, Портніков;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 11:30;
Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы не можем вечно жить в бестолковом мире, где президент сменяет главнокомандующего ВСУ или главу правительства просто потому, что завидует…".