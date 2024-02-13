Переможе лише Україна особистостей – Портников про “театр одного актора”

Ми не можемо вічно жити у недолугому світі, де президент змінює Головнокомандувача ЗСУ чи очільника уряду просто тому, що заздрить їхній популярності чи вважає занадто самостійними в ухваленні управлінських рішень… Це, поза сумнівів, типова авторитарна і радянська модель… А “маленький Радянський Союз” – якщо перефразувати відому фразу Валерія Залужного – ніколи не виграє у “великого Радянського Союзу”. Переможе тільки Україна особистостей.