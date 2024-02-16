Зеленскому, Сырскому и Умерову нечего делать в Киеве — Бутусов
Господа Зеленский, Сырский, Умеров, вам нечего сегодня делать в Киеве. Ваше место на командных пунктах бригад, которым ставят задачи в Авдеевке. Именно там сейчас решается судьба многих лучших людей… Это вы позволяете вам врать о «напряженно-контролируемой обстановке», и вам нужно видеть, как это выглядит в глазах людей, получающих приказы.
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- Категории: Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: авдеевка, Бутусов, Зеленский, сырский, умеров;
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 11:25;
Корреспондент Юрий Бутусов, главный редактор "Цензор.НЕТ" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Господа Зеленский, Сырский, Умеров, вам нечего сегодня делать в Киеве. Ваше место на командных пунктах бригад, которым ставят задачи в…".