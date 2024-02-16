Зеленскому, Сырскому и Умерову нечего делать в Киеве — Бутусов

Господа Зеленский, Сырский, Умеров, вам нечего сегодня делать в Киеве. Ваше место на командных пунктах бригад, которым ставят задачи в Авдеевке. Именно там сейчас решается судьба многих лучших людей… Это вы позволяете вам врать о «напряженно-контролируемой обстановке», и вам нужно видеть, как это выглядит в глазах людей, получающих приказы.