Зеленському, Сирському та Умєрову нічого робити в Києві – Бутусов

Панове Зеленський, Сирський, Умєров, вам нема сьогодні чого робити у Києві. Ваше місце на командних пунктах бригад, яким ставлять завдання в Авдіївці. Саме там зараз вирішується доля дуже багатьох кращих людей… Це ви дозволяєте вам брехати про “напружено-контрольовану обстановку”, і вам треба бачити як це виглядає в очах людей, які отримують накази.