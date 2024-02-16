Зеленському, Сирському та Умєрову нічого робити в Києві – Бутусов
Панове Зеленський, Сирський, Умєров, вам нема сьогодні чого робити у Києві. Ваше місце на командних пунктах бригад, яким ставлять завдання в Авдіївці. Саме там зараз вирішується доля дуже багатьох кращих людей… Це ви дозволяєте вам брехати про “напружено-контрольовану обстановку”, і вам треба бачити як це виглядає в очах людей, які отримують накази.
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- Категорії: Події, Політика, Сказано, Україна; Теги: авдеевка, Бутусов, Зеленський, сырский, умеров;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 11:25;
Кореспондент Юрій Бутусов, головний редактор "Цензор.НЕТ" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Панове Зеленський, Сирський, Умєров, вам нема сьогодні чого робити у Києві. Ваше місце на командних пунктах бригад, яким ставлять завдання…".