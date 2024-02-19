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Нам нужно готовиться к тяжелым боям не только в районе Авдеевки — Жорин

Происшествия 11:30   19.02.2024
Максим Жорин
заместитель командира 3-й штурмовой бригады
Нам нужно готовиться к тяжелым боям не только в районе Авдеевки — Жорин Фото: telegram Максима Жорина

Нам нужно готовиться к чрезвычайно сложным, тяжелым боям. И росияне все это время готовились к этому. Они готовили резервы, готовили силы, готовили технику, БК, людей… Теперь пришло время, когда они все это начинают пускать в действие на поле боя. У нас, я думаю, в ближайшее время будет сложная ситуация не только в районе Авдеевки, но и на юге, а также большая угроза и на севере — в районе Харьковской области и Купянска.

Автор: Максим Жорин, заместитель командира 3-й штурмовой бригады
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 11:30;

  • Корреспондент Максим Жорин, заместитель командира 3-й штурмовой бригады в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нам нужно готовиться к чрезвычайно сложным, тяжелым боям. И росияне все это время готовились к этому. Они готовили резервы, готовили…".