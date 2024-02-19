Нам нужно готовиться к тяжелым боям не только в районе Авдеевки — Жорин

Нам нужно готовиться к чрезвычайно сложным, тяжелым боям. И росияне все это время готовились к этому. Они готовили резервы, готовили силы, готовили технику, БК, людей… Теперь пришло время, когда они все это начинают пускать в действие на поле боя. У нас, я думаю, в ближайшее время будет сложная ситуация не только в районе Авдеевки, но и на юге, а также большая угроза и на севере — в районе Харьковской области и Купянска.