Нам нужно готовиться к тяжелым боям не только в районе Авдеевки — Жорин
Фото: telegram Максима Жорина
Нам нужно готовиться к чрезвычайно сложным, тяжелым боям. И росияне все это время готовились к этому. Они готовили резервы, готовили силы, готовили технику, БК, людей… Теперь пришло время, когда они все это начинают пускать в действие на поле боя. У нас, я думаю, в ближайшее время будет сложная ситуация не только в районе Авдеевки, но и на юге, а также большая угроза и на севере — в районе Харьковской области и Купянска.
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- Категории: Происшествия, Сказано, Украина, Харьков; Теги: авдеевка, война, жорин, купянск;
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 11:30;
Корреспондент Максим Жорин, заместитель командира 3-й штурмовой бригады в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нам нужно готовиться к чрезвычайно сложным, тяжелым боям. И росияне все это время готовились к этому. Они готовили резервы, готовили…".