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Нам потрібно готуватися до важких боїв не лише в районі Авдіївки – Жорін

Події 11:30   19.02.2024
Максим Жорін
заступник командира 3-ї штурмової бригади
Нам потрібно готуватися до важких боїв не лише в районі Авдіївки – Жорін

Нам треба готуватись до надзвичайно складних, важких боїв. І росіяни весь цей час готувалися до цього. Вони готували резерви, готували сили, готували техніку, БК, людей… Тепер настав час, коли вони все це починають пускати в дію на полі бою. У нас, я думаю, найближчим часом буде складна ситуація не тільки в районі Авдіївки, а зокрема і на півдні, а також є велика загроза і на півночі – в районі Харківської області та Куп’янська.

Автор: Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 11:30;

  • Кореспондент Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нам треба готуватись до надзвичайно складних, важких боїв. І росіяни весь цей час готувалися до цього. Вони готували резерви, готували сили, готували…".