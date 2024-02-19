Нам потрібно готуватися до важких боїв не лише в районі Авдіївки – Жорін

Нам треба готуватись до надзвичайно складних, важких боїв. І росіяни весь цей час готувалися до цього. Вони готували резерви, готували сили, готували техніку, БК, людей… Тепер настав час, коли вони все це починають пускати в дію на полі бою. У нас, я думаю, найближчим часом буде складна ситуація не тільки в районі Авдіївки, а зокрема і на півдні, а також є велика загроза і на півночі – в районі Харківської області та Куп’янська.