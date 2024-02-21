Как поляки будут перекрывать дороги российским танкам — прогноз политолога
Фото: facebook Игоря Рейтеровича
Интересно, поляки российским танкам тоже будут так дороги перекрывать? С флагами и плакатами стоять? Да россияне не наши водители, они по телам поедут, даже стрелять не будут. И где тогда будут «шкурные» интересы польских аграриев?
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: война, поляки, протест, рейтерович;
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 15:40;
Корреспондент Игорь Рейтерович, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Интересно, поляки российским танкам тоже будут так дороги перекрывать? С флагами и плакатами стоять? Да россияне не наши водители, они…".