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Как поляки будут перекрывать дороги российским танкам — прогноз политолога

Мир 15:40   21.02.2024
Игорь Рейтерович
политолог
Как поляки будут перекрывать дороги российским танкам — прогноз политолога Фото: facebook Игоря Рейтеровича

Интересно, поляки российским танкам тоже будут так дороги перекрывать? С флагами и плакатами стоять? Да россияне не наши водители, они по телам поедут, даже стрелять не будут. И где тогда будут «шкурные» интересы польских аграриев?

Автор: Игорь Рейтерович, политолог
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  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 15:40;

  • Корреспондент Игорь Рейтерович, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Интересно, поляки российским танкам тоже будут так дороги перекрывать? С флагами и плакатами стоять? Да россияне не наши водители, они…".