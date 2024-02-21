Як поляки перекриватимуть дороги російським танкам – прогноз політолога

Цікаво, поляки російським танкам теж так будуть дороги перекривати? З прапорами та плакатами стояти? Так росіяни не наші водії, вони по тілах поїдуть, навіть стріляти не будуть. І де тоді будуть “шкурні” інтереси польських аграріїв?