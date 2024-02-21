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Як поляки перекриватимуть дороги російським танкам – прогноз політолога

Політика 15:40   21.02.2024
Ігор Рейтерович
політолог
Як поляки перекриватимуть дороги російським танкам – прогноз політолога
Цікаво, поляки російським танкам теж так будуть дороги перекривати? З прапорами та плакатами стояти? Так росіяни не наші водії, вони по тілах поїдуть, навіть стріляти не будуть. І де тоді будуть “шкурні” інтереси польських аграріїв?
Автор: Ігор Рейтерович, політолог
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 15:40;

  • Кореспондент Ігор Рейтерович, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цікаво, поляки російським танкам теж так будуть дороги перекривати? З прапорами та плакатами стояти? Так росіяни не наші водії, вони…".