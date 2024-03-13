Европе нужно строить оборону, не надеясь, что США заплатят — премьер Швеции
Фото: twitter.com/SwedishPM
Европе предстоит выполнить домашнее задание. Одна его часть очевидна. Европейские страны НАТО должны построить достаточно сильную оборону, а не только надеяться, что США будут обеспечивать оборону и платить за нее. Другая часть этого урока состоит в том, чтобы обратить внимание также на законные интересы Америки по безопасности в других частях мира.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: безопасность, ЕС, Нато, сша, Швеция;
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 11:52;
Корреспондент Ульф Кристерссон, премьер-министр Швеции в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Европе предстоит выполнить домашнее задание. Одна его часть очевидна. Европейские страны НАТО должны построить достаточно сильную оборону, а не только…".