Европе нужно строить оборону, не надеясь, что США заплатят — премьер Швеции

Европе предстоит выполнить домашнее задание. Одна его часть очевидна. Европейские страны НАТО должны построить достаточно сильную оборону, а не только надеяться, что США будут обеспечивать оборону и платить за нее. Другая часть этого урока состоит в том, чтобы обратить внимание также на законные интересы Америки по безопасности в других частях мира.