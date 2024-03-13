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Европе нужно строить оборону, не надеясь, что США заплатят — премьер Швеции

Мир 11:52   13.03.2024
Ульф Кристерссон
премьер-министр Швеции
Европе нужно строить оборону, не надеясь, что США заплатят — премьер Швеции Фото: twitter.com/SwedishPM

Европе предстоит выполнить домашнее задание. Одна его часть очевидна. Европейские страны НАТО должны построить достаточно сильную оборону, а не только надеяться, что США будут обеспечивать оборону и платить за нее. Другая часть этого урока состоит в том, чтобы обратить внимание также на законные интересы Америки по безопасности в других частях мира.

Автор: Ульф Кристерссон, премьер-министр Швеции
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  • Корреспондент Ульф Кристерссон, премьер-министр Швеции в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Европе предстоит выполнить домашнее задание. Одна его часть очевидна. Европейские страны НАТО должны построить достаточно сильную оборону, а не только…".