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Європі потрібно будувати оборону, не сподіваючись на США – прем’єр Швеції

Політика 11:52   13.03.2024
Ульф Крістерссон
прем'єрміністр Швеції
Європі потрібно будувати оборону, не сподіваючись на США – прем’єр Швеції

Європі належить виконати домашнє завдання. Одне з них очевидне. Європейські країни НАТО повинні побудувати досить сильну оборону, а не тільки сподіватися, що США будуть забезпечувати оборону та платити за неї. Друга частина цього уроку полягає в тому, щоб звернути увагу також на законні інтереси Америки щодо безпеки в інших частинах світу.

Автор: Ульф Крістерссон, прем'єрміністр Швеції
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Ви читали новину: «Європі потрібно будувати оборону, не сподіваючись на США – прем’єр Швеції»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 11:52;

  • Кореспондент Ульф Крістерссон, прем'єрміністр Швеції у цій статті розкриває тему новин про те, що "Європі належить виконати домашнє завдання. Одне з них очевидне. Європейські країни НАТО повинні побудувати досить сильну оборону, а не тільки…".