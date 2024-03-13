Європі потрібно будувати оборону, не сподіваючись на США – прем’єр Швеції

Європі належить виконати домашнє завдання. Одне з них очевидне. Європейські країни НАТО повинні побудувати досить сильну оборону, а не тільки сподіватися, що США будуть забезпечувати оборону та платити за неї. Друга частина цього уроку полягає в тому, щоб звернути увагу також на законні інтереси Америки щодо безпеки в інших частинах світу.