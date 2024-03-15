Маньяк всегда возвращается — Подоляк о переговорах с Путиным
Возможно, есть государства, для которых «переговоры с Путиным на путинских условиях и ради сохранения Путина» могут оказаться плодотворными. До следующего неизбежного масштабного геноцида, организованного россиянами… Потому что маньяк всегда возвращается.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: переговоры, Подоляк, Путин;
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 11:50;
Корреспондент Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возможно, есть государства, для которых «переговоры с Путиным на путинских условиях и ради сохранения Путина» могут оказаться плодотворными. До следующего…".