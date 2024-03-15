Live
  • Пт 15.03.2024
  • Харьков  +5°С
  • USD 38.69
  • EUR 42.29

Маньяк всегда возвращается — Подоляк о переговорах с Путиным

Мир 11:50   15.03.2024
Михаил Подоляк
советник главы Офиса президента Украины
Маньяк всегда возвращается — Подоляк о переговорах с Путиным

Возможно, есть государства, для которых «переговоры с Путиным на путинских условиях и ради сохранения Путина» могут оказаться плодотворными. До следующего неизбежного масштабного геноцида, организованного россиянами… Потому что маньяк всегда возвращается.

Автор: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины
Популярно
Главные новости Харькова 15 марта: возвращение «Оскара», рост цен, «прилеты»
Главные новости Харькова 15 марта: возвращение «Оскара», рост цен, «прилеты»
15.03.2024, 12:07
В Харькове раздался взрыв: город под ракетным ударом — Терехов
В Харькове раздался взрыв: город под ракетным ударом — Терехов
14.03.2024, 14:27
Взрывы слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда били С-300 и «шахед»
Взрывы слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда били С-300 и «шахед»
15.03.2024, 08:43
Как реагировал Голливуд на речь харьковчанина Чернова, получившего «Оскар»
Как реагировал Голливуд на речь харьковчанина Чернова, получившего «Оскар»
13.03.2024, 15:03
Фортификации на Харьковщине: Синегубов — о новых подходах и рисках коррупции
Фортификации на Харьковщине: Синегубов — о новых подходах и рисках коррупции
14.03.2024, 19:22
Рейд добровольцев заставит Кремль выбирать между двумя видами потерь — ISW
Рейд добровольцев заставит Кремль выбирать между двумя видами потерь — ISW
15.03.2024, 09:14

Новости по теме:

18:38
США отвергли предложение Путина заморозить войну в Украине – Reuters
16:13
Китайская версия мира — не то, что хочет видеть президент Украины Зеленский
11:54
Остановить Путина можно только силой — Фесенко
19:53
Стартовали переговоры с Украиной о вступлении в ЕС
11:45
Смиритесь с тем, что вы уже умерли — Касьянов

Вы читали новость: «Маньяк всегда возвращается — Подоляк о переговорах с Путиным»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 11:50;

  • Корреспондент Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возможно, есть государства, для которых «переговоры с Путиным на путинских условиях и ради сохранения Путина» могут оказаться плодотворными. До следующего…".