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Маніяк завжди повертається – Подоляк про перемовини з Путіним

Політика 11:50   15.03.2024
Михайло Подоляк
радник голови Офісу Президента України
Маніяк завжди повертається – Подоляк про перемовини з Путіним

Можливо, є держави, для яких “переговори з Путіним на умовах Путіна і заради утримання Путіна” можуть виявитися плідними. До наступного неминучого масштабного злочину геноциду, влаштованого росіянами… Тому маніяк завжди повертається.

Автор: Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 11:50;

  • Кореспондент Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Можливо, є держави, для яких “переговори з Путіним на умовах Путіна і заради утримання Путіна” можуть виявитися плідними. До наступного…".