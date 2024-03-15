Маніяк завжди повертається – Подоляк про перемовини з Путіним
Можливо, є держави, для яких “переговори з Путіним на умовах Путіна і заради утримання Путіна” можуть виявитися плідними. До наступного неминучого масштабного злочину геноциду, влаштованого росіянами… Тому маніяк завжди повертається.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: переговоры, Подоляк, путін;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 11:50;
Кореспондент Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Можливо, є держави, для яких “переговори з Путіним на умовах Путіна і заради утримання Путіна” можуть виявитися плідними. До наступного…".