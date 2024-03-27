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«Минимум 500 тыс. тел» РФ нужно, чтобы угрожать Харькову — Коваленко

Мир 11:25   27.03.2024
Александр Коваленко
аналитик группы "Информационное сопротивление"
«Минимум 500 тыс. тел» РФ нужно, чтобы угрожать Харькову — Коваленко

Минимум 500 тыс. тел, полностью штатно укомплектованных техникой и имеющих резерв не менее 100-150 тыс. тел. При формировании именно такой ударной группировки можно говорить о растущей опасности для Харькова… Обеспечить такую группировку россия не имеет возможности в короткие сроки, и это очень длительный и совершенно не незаметный процесс, на который будет соответствующая реакция.

Автор: Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление"
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 11:25;

  • Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минимум 500 тыс. тел, полностью штатно укомплектованных техникой и имеющих резерв не менее 100-150 тыс. тел. При формировании именно такой…".