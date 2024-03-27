«Минимум 500 тыс. тел» РФ нужно, чтобы угрожать Харькову — Коваленко
Минимум 500 тыс. тел, полностью штатно укомплектованных техникой и имеющих резерв не менее 100-150 тыс. тел. При формировании именно такой ударной группировки можно говорить о растущей опасности для Харькова… Обеспечить такую группировку россия не имеет возможности в короткие сроки, и это очень длительный и совершенно не незаметный процесс, на который будет соответствующая реакция.
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 11:25;
Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минимум 500 тыс. тел, полностью штатно укомплектованных техникой и имеющих резерв не менее 100-150 тыс. тел. При формировании именно такой…".