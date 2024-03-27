“Мінімум 500 тис. тіл” РФ потрібно, щоб загрожувати Харкову – Коваленко

Мінімум 500 тис. тіл, що повністю штатно укомплектовані технікою та мають резерв не менше 100-150 тис. тіл. При формуванні саме такого ударного угруповання можна говорити про небезпеку, що зростає для Харкова… Забезпечити таке угруповання росія не має можливості в короткі терміни, і це дуже тривалий і зовсім не непомітний процес, на який буде відповідна реакція.