“Мінімум 500 тис. тіл” РФ потрібно, щоб загрожувати Харкову – Коваленко
Мінімум 500 тис. тіл, що повністю штатно укомплектовані технікою та мають резерв не менше 100-150 тис. тіл. При формуванні саме такого ударного угруповання можна говорити про небезпеку, що зростає для Харкова… Забезпечити таке угруповання росія не має можливості в короткі терміни, і це дуже тривалий і зовсім не непомітний процес, на який буде відповідна реакція.
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна, Харків; Теги: війна, коваленко, наступ;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 11:25;
Кореспондент Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мінімум 500 тис. тіл, що повністю штатно укомплектовані технікою та мають резерв не менше 100-150 тис. тіл. При формуванні саме…".