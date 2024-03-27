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“Мінімум 500 тис. тіл” РФ потрібно, щоб загрожувати Харкову – Коваленко

Події 11:25   27.03.2024
Олександр Коваленко
аналітик групи "Інформаційний спротив"
“Мінімум 500 тис. тіл” РФ потрібно, щоб загрожувати Харкову – Коваленко

Мінімум 500 тис. тіл, що повністю штатно укомплектовані технікою та мають резерв не менше 100-150 тис. тіл. При формуванні саме такого ударного угруповання можна говорити про небезпеку, що зростає для Харкова… Забезпечити таке угруповання росія не має можливості в короткі терміни, і це дуже тривалий і зовсім не непомітний процес, на який буде відповідна реакція.

Автор: Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив"
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 11:25;

  • Кореспондент Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мінімум 500 тис. тіл, що повністю штатно укомплектовані технікою та мають резерв не менше 100-150 тис. тіл. При формуванні саме…".