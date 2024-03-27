У нас есть единственный ответ на заявления, про «взять Харьков» — Синегубов

За 761 день полномасштабной войны россияне не смогли в бою захватить ни один крупный украинский город. В том числе город Харьков. В то же время, уже третий год мы слышим о том, как Путин хочет взять Харьков. Все мы имеем единственный и справедливый ответ на подобного рода заявления. И его украинские защитники каждый день доказывают на поле боя.