У нас є єдина відповідь на заяви про “взяти Харків” – Синєгубов
Фото: пресслужба ХОВА
За 761 день повномасштабної війни росіяни не змогли в бою захопити жодне велике українське місто. В тому числі й місто Харків. Водночас уже третій рік ми чуємо про те, як Путін хоче взяти Харків. Усі ми маємо єдину і справедливу відповідь на подібного роду “заяви”. І її українські захисники щодня доводять на полі бою.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 11:19;
Кореспондент Олег Синєгубов, начальник ХОВА у цій статті розкриває тему новин про те, що "За 761 день повномасштабної війни росіяни не змогли в бою захопити жодне велике українське місто. В тому числі й місто…".