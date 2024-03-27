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У нас є єдина відповідь на заяви про “взяти Харків” – Синєгубов

Події 11:19   27.03.2024
Олег Синєгубов
начальник ХОВА
У нас є єдина відповідь на заяви про “взяти Харків” – Синєгубов Фото: пресслужба ХОВА

За 761 день повномасштабної війни росіяни не змогли в бою захопити жодне велике українське місто. В тому числі й місто Харків. Водночас уже третій рік ми чуємо про те, як Путін хоче взяти Харків. Усі ми маємо єдину і справедливу відповідь на подібного роду “заяви”. І її українські захисники щодня доводять на полі бою.

Автор: Олег Синєгубов, начальник ХОВА
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 11:19;

  • Кореспондент Олег Синєгубов, начальник ХОВА у цій статті розкриває тему новин про те, що "За 761 день повномасштабної війни росіяни не змогли в бою захопити жодне велике українське місто. В тому числі й місто…".