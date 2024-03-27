У нас є єдина відповідь на заяви про “взяти Харків” – Синєгубов

За 761 день повномасштабної війни росіяни не змогли в бою захопити жодне велике українське місто. В тому числі й місто Харків. Водночас уже третій рік ми чуємо про те, як Путін хоче взяти Харків. Усі ми маємо єдину і справедливу відповідь на подібного роду “заяви”. І її українські захисники щодня доводять на полі бою.