Путину наплевать на белгородцев так же, как и на харьковчан — Портников

То, что происходит в Харькове, является скорее подготовкой российской оккупации этого украинского города. Что также остается одним из важных мечтаний российского президента, потому что он надеется, что крах Харькова станет крахом украинской государственности и началом хаоса… В этой ситуации Путин может, как видим, абсолютно спокойно и хладнокровно жертвовать безопасностью жителей Белгорода… Путину абсолютно наплевать на белгородцев – так, как ему абсолютно наплевать на харьковчан.