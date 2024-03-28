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Путину наплевать на белгородцев так же, как и на харьковчан — Портников

Мир 12:13   28.03.2024
Виталий Портников
журналист
Путину наплевать на белгородцев так же, как и на харьковчан — Портников Фото: скриншот

То, что происходит в Харькове, является скорее подготовкой российской оккупации этого украинского города. Что также остается одним из важных мечтаний российского президента, потому что он надеется, что крах Харькова станет крахом украинской государственности и началом хаоса… В этой ситуации Путин может, как видим, абсолютно спокойно и хладнокровно жертвовать безопасностью жителей Белгорода… Путину абсолютно наплевать на белгородцев – так, как ему абсолютно наплевать на харьковчан.

Автор: Виталий Портников, журналист
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 12:13;

  • Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "То, что происходит в Харькове, является скорее подготовкой российской оккупации этого украинского города. Что также остается одним из важных мечтаний…".