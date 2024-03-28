Путіну наплювати на бєлгородців так само, як і на харків’ян – Портников
Те, що відбувається у Харкові, є швидше підготовкою російської окупації цього українського міста, що також залишається однією з важливих мрій російського президента, бо він сподівається, що крах Харкова стане крахом української державності та початком хаосу… У цій ситуації Путін може, як бачимо, абсолютно спокійно та холоднокровно жертвувати безпекою мешканців Бєлгорода… Путіну абсолютно наплювати на бєлгородців – так, як йому абсолютно наплювати на харків’ян.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 12:13;
Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Те, що відбувається у Харкові, є швидше підготовкою російської окупації цього українського міста, що також залишається однією з важливих мрій…".