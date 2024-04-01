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Для похода на Харьков россиянам надо «ну-о-очень много войск» — Машовец

Происшествия 11:24   01.04.2024
Константин Машовец
военный обозреватель
Для похода на Харьков россиянам надо «ну-о-очень много войск» — Машовец Фото: facebook Константина Машовца

«На Харьков» надо ну-о-очень много войск (которые на данный момент, и даже, на «середину лета») вытащить «из цилиндра» кремль просто не сможет. Кроме того, без «увязывания» этой гипотетической операции с действиями на других операционных направлениях (в первую очередь, на Купянском) означает — поставить ее под очень большой вопросительный знак.

Автор: Константин Машовец, военный обозреватель
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  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 11:24;

  • Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«На Харьков» надо ну-о-очень много войск (которые на данный момент, и даже, на «середину лета») вытащить «из цилиндра» кремль просто…".