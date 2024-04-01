Для похода на Харьков россиянам надо «ну-о-очень много войск» — Машовец

«На Харьков» надо ну-о-очень много войск (которые на данный момент, и даже, на «середину лета») вытащить «из цилиндра» кремль просто не сможет. Кроме того, без «увязывания» этой гипотетической операции с действиями на других операционных направлениях (в первую очередь, на Купянском) означает — поставить ее под очень большой вопросительный знак.