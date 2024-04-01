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Для походу на Харків росіянам треба “ну-у ду-уже багато військ” – Машовець

Події 11:24   01.04.2024
Костянтин Машовець
військовий оглядач
Для походу на Харків росіянам треба “ну-у ду-уже багато військ” – Машовець Фото: фейсбук Костянтина Машовця

“На Харків” треба ну-у ду-уже багато військ (які на цей час, й навіть, на “середину лета”) витягнути “з цилиндра” кремль просто не зможе. Окрім того, без “увязывания” цієї гіпотетичної операції з діями на інших операційних напрямках (в першу чергу, на Куп’янському) означає – поставити її під дуже великий знак питання.

Автор: Костянтин Машовець, військовий оглядач
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 11:24;

  • Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "“На Харків” треба ну-у ду-уже багато військ (які на цей час, й навіть, на “середину лета”) витягнути “з цилиндра” кремль…".