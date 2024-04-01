Для походу на Харків росіянам треба “ну-у ду-уже багато військ” – Машовець

“На Харків” треба ну-у ду-уже багато військ (які на цей час, й навіть, на “середину лета”) витягнути “з цилиндра” кремль просто не зможе. Окрім того, без “увязывания” цієї гіпотетичної операції з діями на інших операційних напрямках (в першу чергу, на Куп’янському) означає – поставити її під дуже великий знак питання.